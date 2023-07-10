***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 13:17
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 05.05.2023 25 Düzey 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Haydar Acun 21.01.2021 2015/... Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.-Genel Müdür 28 İleri Düzey-Türev Araçlar
Murat Türkeli 2015/2020 Sanko Yatırım Menkul Kıymetler-Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı 21 İleri Düzey-Türev Araçlar
Mustafa Kadız 2018-Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi 27 SPF Düzey 3
Türkay Öner 2019-2022 Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3-Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168671
BIST
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14:206.266
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 78,79
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:2026,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0646
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:2028,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0486
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:201.614,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.614,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EUPWR
|114,40
|1.432.855.855
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.333.098
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|136.498.109
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,04
|15.880.039
|% -5,41
|
|YAPRK
|116,70
|41.179.690
|% -4,34
|
|RAYSG
|31,52
|46.644.303
|% -4,08
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,65
|5.642.518.415
|% 1,22
|
|THYAO
|215,80
|4.476.946.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ASELS
|61,45
|2.696.047.714
|% 4,06
|
|TUPRS
|90,25
|2.336.015.307
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|473.583.918
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.209.199
|% 6,17
|
|PETKM
|16,43
|1.653.021.053
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,07
|1.215.862.647
|% 0,85
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5977
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2769
|33,4438
|% -0,15
|
|Frank
|29,2093
|29,3853
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,17
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.402
|10.610
|-56,00
|
|Yarım
|5.209
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem