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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.03.2024 12:28
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Hisse Senedi, Tahvil/Bono, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası işlemleri), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Hisse Senedi, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, ve Borsa Para Piyasası İşlemleri), Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Hisse Senedi, Tahvil/Bono, VİOP, Repo/Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri) ,Global Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.(Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Hisse Senedi, VİOP, Borsa Para Piyasası İşlemleri), aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan maksimum komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
-Pay komisyonu: Onbinde 5 + BSMV
-Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 7 + BSMV
-Takasbank Borsa Para Piyasası komisyonu: Yüzbinde 5 + BSMV
-Repo Ters Repo komisyonu: Yüzbinde 1.5 + BSMV
-VİOP Endeks Sözleşmeleri: Onbinde 5 + BSMV
-Takasbank Saklama Komisyonu: Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret komisyonlar aynen uygulanmaktadır.
-Pay ve VİOP işlemleri Borsa Komisyonu: Borsa İstanbul tarifesi uygulanır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263081


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DITAS 21,90 56.719.906 % 9,99  
NETAS 78,70 68.744.220 % 9,99  
ODINE 48,28 31.515.301 % 9,98  
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Platin 898,93 900,63 % 0,66  
Paladyum 989,48 992,74 % 0,66  
Brent Pet. 85,16 85,16 % 0,66  
Altın Ons 2.195,77 2.196,05 % 0,66  
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