***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 14:40
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,514099
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,514099
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
477734,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 81,662665
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,75
- Kurucu (%)
% 81,66
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,31
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,35
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,45
d) Diğer Giderler (%)
% 2,23
Açıklamalar
2020_1.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836439
BIST
14:4392.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 458,81
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:436,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:437,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:43358,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 358,75
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.005.194
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|23.646.266
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.354.249
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,98
|568.149.570
|% 4,22
|
|ASELS
|24,68
|524.847.547
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|511.406.519
|% 0,73
|
|SASA
|9,17
|469.414.612
|% 2,57
|
|GARAN
|7,84
|370.493.830
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,35
|233.812.640
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|81.428.475
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|231.181.480
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,05
|68.415.656
|% 3,96
|
|YKBNK
|1,89
|113.186.303
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3416
|8,3834
|% 0,26
|
|Frank
|6,9391
|6,9809
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|