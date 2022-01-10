***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.01.2022 11:14
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9548
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,9548
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4850931,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,181261
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,75
- Kurucu (%)
% 74,18
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 15,45
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,96
d) Diğer Giderler (%)
% 2,21
Açıklamalar
2021_4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991363
BIST
12:002.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 25,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0013,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0108
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0015,6838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0415
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:00798,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,05
|Açılış
|: 798,36
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:58
|INTEM
|118,80
|14.628.702
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|25.545.978
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|TEKTU
|1,45
|25.145.656
|% 9,02
|
|LIDFA
|4,37
|41.292.676
|% -8,19
|
|ELITE
|18,42
|114.471.051
|% -7,16
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,75
|50.541.713
|% -3,63
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,34
|1.766.273.737
|% 5,61
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|EREGL
|30,88
|933.962.203
|% 0,85
|
|SISE
|15,20
|883.418.004
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,74
|630.820.789
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|371.637.642
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,82
|1.227.413.550
|% 1,90
|
|GARAN
|11,82
|993.244.993
|% 0,60
|
|ODAS
|1,39
|109.864.581
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8087
|13,8225
|% 0,12
|
|Euro
|15,6543
|15,6842
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7062
|18,8000
|% -0,04
|
|Frank
|14,9383
|15,0283
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6686
|3,6870
|% 0,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|0,78
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,11
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|0,02
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
11:58
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 38 artarak (% 1.35 ) 2, 287
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12:12YATAS
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12:11KRONT
Yüzde 4.45 oranında artışla 41.30 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 299 adet işlem