***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2022 16:58
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,390678
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,390678
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
229611,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,902316
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,525
- Kurucu (%)
% 65,9
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 7,36
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,58
d) Diğer Giderler (%)
% 10,16
Açıklamalar
2022_2.dönem Fon Toplam gider oranı ve Fon Toplam giderinin dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043157
BIST
17:172.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,63
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:1717,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:1717,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0636
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:17968,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,01
|Açılış
|: 968,72
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:17
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.412.446
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|42.923.992
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.224.590
|% 9,94
|
|KONYA
|1.089,90
|75.172.678
|% 9,90
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,90
|3.667.840
|% -3,48
|
|EUKYO
|3,24
|286.451
|% -2,99
|
|THYAO
|49,08
|3.459.418.614
|% 1,36
|
|SISE
|21,44
|1.127.587.066
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.101.008.503
|% -1,80
|
|TUPRS
|242,70
|989.190.221
|% -0,86
|
|SASA
|40,88
|725.163.747
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,82
|640.887.914
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,31
|628.257.257
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.610.188
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|613.440.571
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,53
|340.259.653
|% 2,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2409
|17,2709
|% 0,32
|
|Euro
|17,5711
|17,6116
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6198
|20,7232
|% 0,77
|
|Frank
|17,6585
|17,7649
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5790
|4,6020
|% 0,15
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,75
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.589
|-19,00
|
|Yarım
|3.179
|3.222
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,61
|