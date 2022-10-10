***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 10:46
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,481189
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,481189
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5751718,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 74,228176
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,75
- Kurucu (%)
% 74,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 14,25
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,81
d) Diğer Giderler (%)
% 2,56
Açıklamalar
2022_3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069559
BIST
10:393.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 29,16
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.597
En Düşük
3.566
10:3918,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
10:3918,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0591
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1648
En Düşük
18,0265
10:391.007,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.007,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.005,92
BIST En Aktif Hisseler10:39
|CRFSA
|44,32
|76.300.497
|% 9,98
|
|HUNER
|5,69
|56.226.184
|% 9,85
|
|TRCAS
|18,93
|53.127.471
|% 8,92
|
|COSMO
|51,20
|338.842
|% 8,06
|
|KCAER
|33,26
|109.597.768
|% 7,71
|
|KIMMR
|7,20
|289.526
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|39.600.878
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|SMRTG
|74,35
|56.536.342
|% -6,48
|
|AKENR
|3,22
|38.326.221
|% -5,85
|
|THYAO
|85,45
|1.415.683.911
|% 1,48
|
|SASA
|86,00
|806.413.727
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,35
|617.516.060
|% 1,16
|
|ASELS
|32,16
|563.425.966
|% 2,16
|
|PETKM
|14,72
|481.130.874
|% 1,24
|
|EKGYO
|4,35
|617.516.060
|% 1,16
|
|PETKM
|14,72
|481.130.874
|% 1,24
|
|AKFGY
|3,72
|116.101.278
|% 6,59
|
|YKBNK
|8,18
|253.743.552
|% 0,49
|
|ISCTR
|8,37
|232.082.834
|% 0,24
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5644
|18,5920
|% -0,13
|
|Euro
|18,0244
|18,0426
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5556
|20,6587
|% -0,11
|
|Frank
|18,5813
|18,6932
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9276
|4,9523
|% -0,21
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.774
|6.837
|-94,00
|
|Yarım
|3.301
|3.342
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.671
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,65
|97,65
|-0,27
|
Seans Raporu
10:39
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-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 97 artarak (% 0.74 ) 3, 944
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
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10:54XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 463.00 milyon TL de
-
10:54BOSSA
Yüzde 4.33 oranında artışla 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 298 adet işlem
-
10:53KONYA
Yüzde 6.41 oranında artışla 1, 586.00 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 315 adet işlem