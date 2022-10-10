***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 11:11
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,583526
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,583526
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
420210,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 67,292904
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 0,525
- Kurucu (%)
% 67,29
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 6,65
c) Saklama Ücreti (%)
% 16,86
d) Diğer Giderler (%)
% 9,2
Açıklamalar
2022_3.dönem Fon Toplam gider oranı ve Fon Toplam giderinin dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069584
BIST
12:323.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 27,86
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:3218,5909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:3218,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0419
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:321.004,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.004,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,69
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CRFSA
|44,32
|83.468.016
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|20.938.442
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.943.753
|% 9,85
|
|KONTR
|81,95
|510.599.316
|% 9,27
|
|JANTS
|89,40
|270.631.832
|% 9,16
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.408.928
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|MARTI
|4,77
|104.096.762
|% -4,60
|
|THYAO
|85,70
|2.836.894.847
|% 1,78
|
|SASA
|85,70
|1.443.038.822
|% -1,55
|
|ASELS
|32,12
|1.180.314.399
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,34
|1.053.138.013
|% 0,93
|
|SISE
|30,02
|1.011.522.505
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,34
|1.053.138.013
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|147.827.480
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,40
|417.905.539
|% 1,31
|
|YKBNK
|8,17
|558.151.915
|% 0,37
|
|ISCTR
|8,37
|501.128.405
|% 0,24
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5875
|% -0,15
|
|Euro
|18,0421
|18,0560
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,5062
|20,6090
|% -0,35
|
|Frank
|18,5496
|18,6613
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% -0,18
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-16,01
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-55,00
|
|Tam
|6.749
|6.801
|-130,00
|
|Yarım
|3.288
|3.325
|-63,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.662
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
Seans Raporu
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