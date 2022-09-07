***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
07.09.2022 11:17
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL)Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/09/2022
Açıklamalar
MAC fonu ünvan değişikliği yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060898
BIST
11:543.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -21,76
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:5418,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:5418,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:54999,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 999,36
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ORGE
|12,98
|50.262.631
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.826.872
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.419.944
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.629.149
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,18
|33.588.964
|% -7,57
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|SANEL
|10,05
|1.088.152
|% -6,51
|
|ALKA
|66,35
|28.398.416
|% -5,95
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|THYAO
|74,15
|2.522.472.362
|% 0,68
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,74
|2.376.092.044
|% 5,10
|
|YKBNK
|8,07
|3.889.099.329
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,13
|3.058.144.978
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,31
|1.720.011.096
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,80
|1.631.553.422
|% 7,14
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2289
|18,2431
|% 0,05
|
|Euro
|18,0647
|18,0735
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9150
|21,0199
|% -0,09
|
|Frank
|18,4914
|18,6028
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.864
|24,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,40
|
Seans Raporu
11:54
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12:09DYOBY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 18.65 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 198 adet işlem
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12:08MTRKS
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12:07DOGUB
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 755, 360 adet işlem
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12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 23 kaybederek (% -0.70 ) 3, 005
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12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, BRKO, BRMEN, ROYAL, CUSAN, ORGE