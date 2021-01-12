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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.01.2021 15:51



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901543


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Tam 2.954 3.028 24,04  
Yarım 1.428 1.465 11,63  
Çeyrek 716 732 5,82  
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