***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.01.2021 15:51
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901543
BIST
16:011.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,46
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:017,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:019,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:01447,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,85
|Açılış
|: 447,84
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KLMSN
|19,69
|135.808.474
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.722.948
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.010.204
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.668.971
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|LUKSK
|36,00
|7.067.534
|% -7,46
|
|SISE
|7,57
|2.837.837.818
|% 3,70
|
|TSKB
|1,92
|1.650.790.220
|% 6,08
|
|THYAO
|12,90
|1.013.645.446
|% 1,57
|
|GARAN
|10,53
|931.161.524
|% 0,29
|
|KOZAL
|118,60
|914.909.247
|% -1,25
|
|TSKB
|1,92
|1.650.790.220
|% 6,08
|
|SISE
|7,57
|2.837.837.818
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,62
|374.258.298
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|521.848.191
|% -1,20
|
|PETKM
|5,33
|829.044.319
|% 1,91
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4811
|7,4876
|% 0,05
|
|Euro
|9,0975
|9,1075
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,1487
|10,1996
|% 0,58
|
|Frank
|8,3770
|8,4274
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,03
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|13,20
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.954
|3.028
|24,04
|
|Yarım
|1.428
|1.465
|11,63
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:12TGSAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 21.70 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 305 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 23, 567.00 milyon TL de
-
16:07ESEN
Yüzde 9.44 oranında artışla 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 279, 492 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 64 artarak (% 0.63 ) 1, 384
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, YAPRK, PSDTC, SILVR, SAFKR, ARMDA, PSDTC, KUTPO, TACTR, COSMO