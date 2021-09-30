***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2021 14:59
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965871
BIST
15:021.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.399
En Düşük
1.386
15:028,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,9431
En Düşük
8,8623
15:0210,3152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0405
|Açılış
|: 10,2850
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,3985
En Düşük
10,2940
15:02493,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 493,85
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|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VBTYZ
|20,74
|53.536.067
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.791.641
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|ATAGY
|4,27
|20.454.613
|% 8,65
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|388.752
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|208.573.274
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|859.607
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARFA
|12,18
|3.965.386
|% -6,09
|
|GARAN
|9,09
|1.147.615.240
|% 0,33
|
|THYAO
|14,02
|701.543.803
|% 1,74
|
|TUPRS
|114,80
|617.453.806
|% 1,86
|
|SISE
|8,20
|555.113.100
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,30
|498.434.126
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,37
|474.062.435
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|1.147.615.240
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,30
|498.434.126
|% 1,15
|
|ODAS
|1,37
|103.044.303
|% 0,74
|
|SISE
|8,20
|555.113.100
|% 0,37
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8918
|8,8937
|% -0,26
|
|Euro
|10,3094
|10,3152
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9252
|11,9851
|% -0,04
|
|Frank
|9,4701
|9,5272
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3646
|2,3764
|% -0,19
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-0,67
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.320
|-4,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|0,37
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|0,18
|
|Çeyrek
|789
|807
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,57
|77,57
|-0,52
|