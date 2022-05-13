***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 11:10
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030099
BIST
11:462.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,76
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
11:4615,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0983
|Açılış
|: 15,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:4616,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0400
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1100
En Düşük
16,1000
11:46906,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,94
|Açılış
|: 906,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:46
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|65.362.317
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|4.036.675
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.352.307
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.430.048
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.288.338
|% -9,98
|
|KAPLM
|65,30
|83.142.271
|% -6,25
|
|LIDER
|19,70
|34.135.484
|% -3,90
|
|THYAO
|42,18
|1.507.481.734
|% 0,76
|
|SAHOL
|19,18
|836.174.138
|% 1,21
|
|SISE
|19,86
|789.642.759
|% 1,33
|
|KRDMD
|15,84
|473.566.329
|% 0,44
|
|ASELS
|22,98
|470.125.422
|% 1,50
|
|DOHOL
|3,83
|344.553.630
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,68
|143.053.910
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,18
|836.174.138
|% 1,21
|
|SISE
|19,86
|789.642.759
|% 1,33
|
|KARSN
|5,21
|185.410.580
|% 2,16
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4740
|15,4823
|% 0,64
|
|Euro
|16,0900
|16,1000
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,8439
|18,9384
|% 0,90
|
|Frank
|15,4173
|15,5102
|% 1,10
|
|Riyal
|4,1121
|4,1327
|% 0,75
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,83
|
|Altın Gr.
|906
|907
|6,95
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,87
|
Seans Raporu
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