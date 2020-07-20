***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2020 11:31
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 1.2.2., 1.6. ve 7.1.3. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860401
BIST
11:18119.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 536,31
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.365
En Düşük
118.583
11:186,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:187,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:18399,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.426.422
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|945.797
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.231.018
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.261.151
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|14.597.029
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|150.006.456
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|MRGYO
|2,12
|3.744.997
|% -4,50
|
|AYEN
|5,74
|5.656.603
|% -4,33
|
|GUSGR
|5,34
|483.400.563
|% 7,44
|
|ASELS
|33,22
|408.227.554
|% 2,03
|
|SASA
|14,45
|324.247.526
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,30
|261.677.134
|% 0,44
|
|TRKCM
|4,52
|242.149.780
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,30
|261.677.134
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,34
|483.400.563
|% 7,44
|
|CEMAS
|1,75
|105.280.041
|% 1,74
|
|TRKCM
|4,52
|242.149.780
|% 1,35
|
|KRDMD
|3,12
|135.820.351
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5951
|8,6382
|% 0,05
|
|Frank
|7,2614
|7,3052
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|14,50
|
|Tam
|2.670
|2.682
|14,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,30
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,42
|
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