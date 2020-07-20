***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2020 11:33
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860403
BIST
11:59119.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 613,89
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.450
En Düşük
118.583
11:596,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:597,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:59399,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 399,54
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|445,50
|957.825
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.287.230
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|7.497.165
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|15.213.190
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.713.710
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|2.004.935
|% -4,99
|
|ASUZU
|16,87
|48.598.630
|% -4,96
|
|GUSGR
|5,31
|523.590.264
|% 6,84
|
|ASELS
|33,30
|500.435.505
|% 2,27
|
|TRGYO
|5,07
|348.204.785
|% 7,19
|
|SASA
|14,42
|342.996.702
|% 3,52
|
|SISE
|6,35
|312.848.410
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,30
|310.375.702
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,31
|523.590.264
|% 6,84
|
|CEMAS
|1,74
|152.911.459
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,07
|348.204.785
|% 7,19
|
|TRKCM
|4,51
|284.929.836
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6062
|8,6494
|% 0,18
|
|Frank
|7,2684
|7,3122
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,48
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,50
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,80
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|