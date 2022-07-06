***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamenin 7.1.3. nolu maddesinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042260BIST