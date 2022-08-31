***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.08.2022 11:07
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059039
BIST
13:463.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,39
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4618,1981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4618,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:461.000,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.000,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,30
BIST En Aktif Hisseler13:46
|EGGUB
|279,40
|88.947.055
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.975.913
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.278.981
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.278.275
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.989.819
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.535.659
|% -8,58
|
|PAMEL
|128,50
|5.801.008
|% -6,88
|
|THYAO
|72,05
|4.032.718.665
|% 2,27
|
|GARAN
|23,24
|1.889.677.325
|% -4,05
|
|PETKM
|13,66
|1.649.255.248
|% 1,56
|
|HALKB
|8,32
|1.644.378.652
|% 6,12
|
|EKGYO
|4,10
|1.589.963.944
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|1.589.963.944
|% 1,74
|
|HALKB
|8,32
|1.644.378.652
|% 6,12
|
|VAKBN
|7,06
|1.205.846.956
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,79
|1.113.521.232
|% -1,02
|
|PETKM
|13,66
|1.649.255.248
|% 1,56
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1865
|18,1981
|% -0,02
|
|Euro
|18,1483
|18,1570
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,0674
|21,1731
|% -0,18
|
|Frank
|18,4921
|18,6035
|% -0,40
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,14
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.725
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-3,11
|