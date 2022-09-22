***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin başlangıç ve kısaltmalar bölümü , (1.1.), (2.3.), (2.4.), (2.6.), (3.1.), (3.3.), (6.4.), (7.1.), ve (8.2.) no'lu maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064677BIST