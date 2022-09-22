***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.09.2022 15:21
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesinin başlangıç ve kısaltmalar bölümü , (1.1.), (2.3.), (2.4.), (2.6.), (3.1.), (3.3.), (6.4.), (7.1.), ve (8.2.) no'lu maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064677
BIST
15:303.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 56,63
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:3018,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:3018,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1660
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:30989,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,73
|Açılış
|: 989,25
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:30
|KMPUR
|49,72
|116.413.881
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.529.331
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.523.050
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.217.846
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.649.422
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|339.796.709
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.312.585
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.094.860
|% -9,78
|
|THYAO
|71,40
|3.063.441.836
|% 2,37
|
|EKGYO
|4,04
|2.557.962.664
|% 3,59
|
|SISE
|27,52
|2.182.006.171
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,21
|1.855.738.370
|% 3,15
|
|AKBNK
|11,73
|1.819.434.011
|% 1,82
|
|EKGYO
|4,04
|2.557.962.664
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,21
|1.855.738.370
|% 3,15
|
|ZOREN
|4,22
|969.300.498
|% 6,57
|
|ISCTR
|8,17
|1.614.378.790
|% 3,03
|
|AKBNK
|11,73
|1.819.434.011
|% 1,82
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3528
|18,3633
|% 0,20
|
|Euro
|18,1786
|18,1950
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,7397
|20,8437
|% 0,70
|
|Frank
|18,6914
|18,8040
|% -1,06
|
|Riyal
|4,8662
|4,8906
|% 0,19
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.672
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|1,10
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45CRDFA
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 272, 602 adet işlem
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 83 artarak (% 2.07 ) 3, 593
-
15:42XU100
Endeks 3, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 40, 754.00 milyon TL de
-
15:42PCILT
Yüzde 4.80 oranında artışla 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 824, 380 adet işlem
-
15:41KONKA
Yüzde 6.45 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 398, 471 adet işlem