***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.10.2022 17:04
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamenin 1.6. ve 7.1.3. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071193
BIST
17:083.532
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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3.591
En Düşük
3.519
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,9891
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17:08998,52
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1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DYOBY
|23,12
|86.308.030
|% 9,99
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|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
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|ALKA
|91,85
|64.033.021
|% 7,36
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|ALCTL
|46,78
|79.300.348
|% 7,15
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|BTCIM
|33,46
|25.181.436
|% 6,70
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|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
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|CMBTN
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|18.831.387
|% -5,59
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|BOSSA
|11,69
|19.093.512
|% -3,39
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|FROTO
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|% -3,33
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|AKENR
|3,20
|53.022.455
|% -3,32
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|ASELS
|31,90
|2.628.863.438
|% -1,12
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|ISCTR
|8,28
|1.956.977.845
|% -0,12
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|AKBNK
|12,94
|1.760.223.784
|% -0,92
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|GARAN
|21,30
|1.223.534.200
|% -1,84
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|EREGL
|29,66
|1.219.450.881
|% -1,85
|
|ISCTR
|8,28
|1.956.977.845
|% -0,12
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|AKBNK
|12,94
|1.760.223.784
|% -0,92
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|DOHOL
|5,30
|543.455.428
|% 0,19
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|IZMDC
|3,55
|339.582.671
|% 7,90
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|ASELS
|31,90
|2.628.863.438
|% -1,12
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|17:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5817
|18,5853
|% 0,00
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|Euro
|17,9984
|18,0144
|% -0,21
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|Sterlin
|20,4779
|20,5806
|% 0,71
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|Frank
|18,5675
|18,6794
|% -0,02
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|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,01
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,58
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|Altın Gr.
|999
|999
|3,47
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|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|28,00
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|Tam
|6.740
|6.793
|25,00
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|Yarım
|3.284
|3.320
|11,00
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|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
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|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,02
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|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,01
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|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-1,35
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