***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.09.2023 11:13
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198116
BIST
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13:348.313
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 94,55
|Açılış
|: 8.239
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|Önceki Kapanış
|: 8.219
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8.239
En Yüksek
8.346
13:3427,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
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27,6607
En Düşük
27,3482
13:3429,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1089
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,3008
En Düşük
28,8998
13:341.650,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.650,85
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|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
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1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ISYAT
|11,66
|65.256.507
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|358.080.831
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.640.676
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.165.470
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|98.406.005
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|246,90
|7.824.478.228
|% 1,52
|
|TUPRS
|159,80
|4.253.205.722
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,21
|3.420.414.754
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.703.623.438
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,10
|2.471.557.025
|% 2,68
|
|YKBNK
|18,21
|3.420.414.754
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,29
|819.628.241
|% 1,93
|
|ODAS
|13,46
|1.690.761.596
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|985.197.422
|% 0,12
|
|REEDR
|17,74
|2.060.320.306
|% 7,84
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4130
|27,4184
|% 0,38
|
|Euro
|29,1204
|29,1329
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,5221
|33,6903
|% 0,61
|
|Frank
|29,9646
|30,1451
|% 0,50
|
|Riyal
|7,2879
|7,3245
|% 0,11
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,07
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,43
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.983
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|0,41
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|0,60
|