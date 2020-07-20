***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.07.2020 11:47
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860407
BIST
11:56119.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 559,45
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.397
En Düşük
118.583
11:566,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:567,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:56399,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 399,50
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.497.165
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.286.017
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|15.133.608
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.646.511
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|2.004.935
|% -4,99
|
|ASUZU
|16,87
|48.598.630
|% -4,96
|
|GUSGR
|5,32
|520.957.148
|% 7,04
|
|ASELS
|33,14
|489.957.119
|% 1,78
|
|SASA
|14,43
|341.541.000
|% 3,59
|
|TRGYO
|5,10
|341.270.489
|% 7,82
|
|SISE
|6,35
|311.615.147
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,30
|309.844.869
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,32
|520.957.148
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|152.327.511
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,10
|341.270.489
|% 7,82
|
|TRKCM
|4,51
|283.650.073
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6063
|8,6495
|% 0,18
|
|Frank
|7,2687
|7,3125
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,79
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,40
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,80
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|