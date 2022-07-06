***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.07.2022 16:53
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042222
BIST
16:592.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 18,80
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
16:5917,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2597
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
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17,2551
En Düşük
16,9505
16:5917,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0797
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
16:59975,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,44
|Açılış
|: 975,27
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|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KONYA
|991,70
|56.934.097
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.519.859
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.561.263
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|73.570.272
|% 9,96
|
|KFEIN
|23,26
|46.143.862
|% 9,61
|
|ULUSE
|186,30
|10.027.692
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.710.563
|% -9,46
|
|AKGRT
|2,55
|30.595.011
|% -6,93
|
|KZBGY
|85,15
|3.106.074
|% -4,86
|
|KLKIM
|21,90
|55.201.182
|% -4,53
|
|THYAO
|47,80
|4.345.719.437
|% 1,70
|
|EREGL
|26,44
|1.743.498.411
|% 1,38
|
|SISE
|20,96
|1.398.682.257
|% -0,19
|
|TUPRS
|244,40
|1.053.382.467
|% -4,23
|
|HEKTS
|30,52
|1.023.350.565
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,75
|764.586.885
|% -1,43
|
|TSKB
|2,04
|263.541.690
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,17
|495.669.930
|% 0,00
|
|THYAO
|47,80
|4.345.719.437
|% 1,70
|
|ODAS
|2,78
|231.364.757
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2210
|17,2332
|% 1,53
|
|Euro
|17,5288
|17,5472
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,4683
|20,5710
|% 1,19
|
|Frank
|17,6670
|17,7734
|% 1,26
|
|Riyal
|4,5751
|4,5981
|% 1,53
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-7,64
|
|Altın Gr.
|975
|975
|12,63
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|81,00
|
|Tam
|6.552
|6.645
|43,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|21,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,91
|