***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.08.2022 16:56
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055500
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,3017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0992
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2921
18:051.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,87
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.894.379
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.371.966
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|1.915.419
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.311.254
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.370.383
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|5.999.495
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.700.027
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.268.257.951
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.868.080.982
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.719.669.452
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.903.078
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.656.177.817
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.903.078
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.325.675.161
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.567.451.834
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.719.669.452
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.077.374.975
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9679
|% 0,20
|
|Euro
|18,2899
|18,3017
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,6261
|21,7346
|% -0,32
|
|Frank
|18,9415
|19,0556
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7690
|4,7929
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,44
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.356
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,35
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem