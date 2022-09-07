***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2022 11:04
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060883
BIST
10:533.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -18,04
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:5318,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:5318,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0608
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1194
En Düşük
18,0019
10:53997,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 997,59
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:51
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|64.179.331
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ATAGY
|5,44
|1.530.192
|% 9,90
|
|MTRKS
|34,68
|7.161.940
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ALKA
|65,90
|15.187.091
|% -6,59
|
|FADE
|9,26
|80.657.399
|% -6,46
|
|VKING
|7,17
|3.900.750
|% -6,15
|
|YKBNK
|8,09
|2.355.558.583
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,34
|1.983.769.634
|% -1,48
|
|THYAO
|74,50
|1.520.383.516
|% 1,15
|
|ISCTR
|10,36
|1.104.587.985
|% -1,61
|
|VAKBN
|10,73
|1.100.286.618
|% 6,45
|
|YKBNK
|8,09
|2.355.558.583
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,57
|1.077.568.657
|% 1,33
|
|AKBNK
|15,34
|1.983.769.634
|% -1,48
|
|ISCTR
|10,36
|1.104.587.985
|% -1,61
|
|VAKBN
|10,73
|1.100.286.618
|% 6,45
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2316
|18,2376
|% 0,02
|
|Euro
|18,1061
|18,1167
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9024
|21,0072
|% -0,15
|
|Frank
|18,4636
|18,5748
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-1,81
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.739
|6.830
|-10,00
|
|Yarım
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.669
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|-1,32
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TCELL, PGSUS
-
11:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 12 kaybederek (% -0.63 ) 3, 007
-
11:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ROYAL, BRKO, ZRGYO
-
11:06
SERVE, BRMEN, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında