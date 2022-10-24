***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.10.2022 10:52
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073485
BIST
13:363.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
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|Açılış
|: 3.946
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|Önceki Kapanış
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3.996
En Düşük
3.940
13:3618,6078
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5049
13:3618,2889
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13:36986,83
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|Önceki Kapanış
|: 990,47
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999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DITAS
|36,08
|10.223.873
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|367.659.338
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,23
|784.813.390
|% -9,56
|
|BTCIM
|44,02
|63.789.891
|% -7,33
|
|KMPUR
|82,10
|74.230.257
|% -6,70
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|YAPRK
|48,44
|40.510.605
|% -5,94
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|PENTA
|74,20
|142.883.447
|% -5,74
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|THYAO
|98,90
|4.643.841.707
|% 0,97
|
|EREGL
|30,94
|2.591.844.106
|% 4,74
|
|KRDMD
|12,73
|2.005.311.502
|% 3,33
|
|SISE
|32,68
|1.680.918.357
|% 2,12
|
|SASA
|97,35
|1.494.618.320
|% 4,51
|
|EKGYO
|4,67
|1.271.042.772
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,73
|2.005.311.502
|% 3,33
|
|ODAS
|7,70
|1.103.014.152
|% -2,90
|
|TSKB
|2,89
|368.396.351
|% -0,34
|
|SKBNK
|1,99
|248.287.507
|% 1,53
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5999
|18,6112
|% 0,16
|
|Euro
|18,2728
|18,2859
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,0138
|21,1192
|% 0,35
|
|Frank
|18,4995
|18,6109
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,12
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,81
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
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|B. Petrol
|90,41
|90,41
|-0,93
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