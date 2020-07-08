***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 12:02
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856628
BIST
12:45119.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -153,39
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.167
12:456,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:457,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:45397,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 397,71
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,73
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.731.818
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.539
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.795.651
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.738.029
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.434.850
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.291.153
|% -9,92
|
|SONME
|8,61
|14.857.428
|% -6,92
|
|TEKTU
|1,95
|110.534.167
|% -6,70
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|EKGYO
|2,24
|1.251.687.952
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|1.080.508.320
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|688.780.959
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,38
|683.876.530
|% 3,79
|
|GARAN
|8,20
|650.775.500
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,24
|1.251.687.952
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,91
|332.260.074
|% 1,60
|
|SISE
|6,49
|1.080.508.320
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|688.780.959
|% -1,58
|
|TRKCM
|4,38
|683.876.530
|% 3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5641
|8,6070
|% -0,17
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|7,80
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.574
|2.593
|9,50
|
|Tam
|2.649
|2.661
|9,80
|
|Yarım
|1.287
|1.302
|4,80
|
|Çeyrek
|644
|652
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,04
|
|B. Petrol
|43,04
|43,04
|-0,04
|