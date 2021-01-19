***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
19.01.2021 16:35
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli Performans Sunum Raporu'nun denetimden geçmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903287
BIST
16:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:327,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:329,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:32439,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,59
|Açılış
|: 439,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BRISA
|25,96
|74.059.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SILVR
|8,58
|41.564.990
|% -8,92
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.522.595.534
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,50
|1.568.693.641
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.539.100.320
|% 6,13
|
|SISE
|8,10
|2.495.428.697
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.983.243
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|754.323.441
|% 0,78
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4406
|% -0,43
|
|Euro
|9,0340
|9,0396
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0991
|10,1498
|% -0,32
|
|Frank
|8,3506
|8,4009
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% -0,52
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,49
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-23,56
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-11,39
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,63
|
Seans Raporu
16:32
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16:44ANHYT
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16:43SASA
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16:42FROTO
Yüzde 4.87 oranında artışla 174.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 998, 636 adet işlem
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16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398