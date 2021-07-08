***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 13:43
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948501
BIST
13:421.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:428,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:4210,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0633
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:42506,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 506,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TUREX
|11,57
|10.903.522
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.111.358
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|VAKFN
|9,55
|2.205.664
|% 6,94
|
|SNGYO
|4,23
|14.377.698
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.324.585
|% -9,95
|
|KATMR
|3,15
|61.465.819
|% -8,70
|
|SANEL
|4,72
|3.403.031
|% -6,53
|
|ERBOS
|127,10
|76.049.835
|% -5,99
|
|THYAO
|13,67
|388.978.008
|% -1,30
|
|GARAN
|8,64
|374.819.723
|% -1,03
|
|PETKM
|5,35
|274.233.245
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,10
|260.998.152
|% -0,70
|
|BIOEN
|28,04
|223.372.907
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,88
|122.648.555
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|141.319.152
|% -0,88
|
|PETKM
|5,35
|274.233.245
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|64.597.804
|% 0,00
|
|ODAS
|1,95
|94.613.535
|% -3,47
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6948
|8,6972
|% 0,14
|
|Euro
|10,2840
|10,3353
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,9211
|11,9809
|% -0,26
|
|Frank
|9,4320
|9,4888
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,05
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,77
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.343
|3.394
|0,00
|
|Tam
|3.329
|3.415
|8,26
|
|Yarım
|1.609
|1.652
|4,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,62
|