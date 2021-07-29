***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 11:25
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2021 tarihli Performans Sunum Raporu'nun denetimden geçmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952507
BIST
11:291.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:298,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:2910,1306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:29497,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,24
|Açılış
|: 497,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:29
|KTSKR
|20,02
|11.432.940
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.504.427
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.829.539
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|29.726.242
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.614.550
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.614.550
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.477.746
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|EUKYO
|6,94
|641.291
|% -3,74
|
|GARAN
|8,26
|327.797.725
|% 0,73
|
|THYAO
|12,78
|287.087.652
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,66
|267.083.734
|% 1,73
|
|EREGL
|19,32
|194.558.549
|% 3,15
|
|KARSN
|4,13
|187.755.331
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,28
|117.308.898
|% 0,88
|
|KARSN
|4,13
|187.755.331
|% 1,47
|
|GARAN
|8,26
|327.797.725
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,66
|267.083.734
|% 1,73
|
|PETKM
|5,64
|185.186.573
|% 0,36
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5078
|8,5133
|% -0,41
|
|Euro
|10,1211
|10,1306
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8292
|11,8885
|% -0,18
|
|Frank
|9,3171
|9,3733
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2598
|2,2711
|% -0,56
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|10,57
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,75
|