***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:08
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817622
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0329
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,69
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,70
|155.541
|% -4,80
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7400
|7,7789
|% 0,30
|
|Frank
|6,1384
|6,1754
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6010
|1,6090
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,86
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|-0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 545 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1347 kaybederek (% -0.92 ) 145, 312
-
17:56XU100
Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
-
17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
-
17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem