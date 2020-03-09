***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:47
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825344
BIST
13:23105.717
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -3.883,71
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:236,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:236,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0870
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:23330,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,34
|Açılış
|: 330,06
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,95
|42.278.634
|% 11,58
|
|DEVA
|10,31
|97.922.908
|% 7,06
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,66
|9.524.848
|% 4,06
|
|OYAYO
|6,61
|6.249.317
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|GARFA
|4,27
|4.260.645
|% -8,57
|
|EGCYO
|0,33
|37.867
|% -8,33
|
|TGSAS
|4,96
|1.568.009
|% -8,32
|
|THYAO
|10,90
|537.208.201
|% -2,15
|
|GARAN
|9,63
|182.611.838
|% -3,99
|
|TUPRS
|93,30
|139.925.637
|% -1,53
|
|PETKM
|3,46
|134.574.198
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,33
|129.879.399
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|87.255.561
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|129.879.399
|% -4,12
|
|ODAS
|2,00
|100.698.853
|% -3,38
|
|THYAO
|10,90
|537.208.201
|% -2,15
|
|KARSN
|1,82
|82.952.431
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9897
|8,0298
|% 1,01
|
|Frank
|6,5554
|6,5949
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6231
|1,6312
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|0,02
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|0,01
|
|Çeyrek
|523
|535
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|-8,70
|