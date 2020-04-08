***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 10:06
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836304
BIST
11:4592.238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -143,62
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
11:456,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
11:457,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
11:45360,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,57
|Açılış
|: 360,16
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.027.674
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|412.522
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.614.440
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,38
|419.849
|% 9,68
|
|IDEAS
|2,65
|246.249
|% 9,50
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|53.695
|% -9,70
|
|TDGYO
|2,85
|1.285.313
|% -8,95
|
|EGCEY
|0,45
|31.493
|% -8,16
|
|TIRE
|7,03
|49.648.277
|% -7,50
|
|THYAO
|9,50
|340.024.615
|% -0,31
|
|PGSUS
|40,72
|331.515.496
|% 1,09
|
|ASELS
|24,42
|329.753.000
|% 0,08
|
|GARAN
|7,79
|231.292.828
|% -0,26
|
|SASA
|8,75
|223.957.737
|% -2,13
|
|IHLGM
|1,02
|56.889.932
|% -0,97
|
|GSRAY
|2,26
|123.237.394
|% -3,42
|
|TSPOR
|3,33
|146.511.400
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,88
|76.128.959
|% -0,53
|
|TRGYO
|2,32
|92.351.979
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3262
|8,3679
|% 0,07
|
|Frank
|6,9525
|6,9944
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,00
|32,00
|0,13
|