***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 21:48
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843826
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05389,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,02
|Açılış
|: 389,82
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,20
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7982
|8,8423
|% 0,29
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8869
|1,8963
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-10,90
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.545
|-23,50
|
|Tam
|2.561
|2.612
|-24,20
|
|Yarım
|1.250
|1.277
|-11,80
|
|Çeyrek
|623
|639
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,93
|30,93
|1,47
|
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