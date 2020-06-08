***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 16:31
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849899
BIST
17:50109.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -194,23
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:506,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:507,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:50370,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,43
|Açılış
|: 370,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.860.427
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.203.646
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.917.892
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.233.301
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.292.618
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,29
|1.286.834.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,75
|1.027.706.171
|% 6,71
|
|THYAO
|12,70
|695.285.670
|% -0,16
|
|ASELS
|31,66
|632.273.987
|% -0,69
|
|PETKM
|3,79
|571.302.572
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|1.027.706.171
|% 6,71
|
|GARAN
|8,29
|1.286.834.498
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|571.302.572
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,67
|528.253.807
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,33
|168.088.522
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5972
|8,6403
|% 0,62
|
|Frank
|7,0735
|7,1161
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,81
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,30
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-20,60
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-1,14
|