***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 12:44
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867923
BIST
12:311.105
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 29,37
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.105
En Düşük
1.082
12:317,2466
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0911
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:318,5411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0746
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:31463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -15,01
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
463,31
BIST En Aktif Hisseler12:31
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.765.892
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|AKYHO
|5,72
|9.980.454
|% -3,87
|
|IHGZT
|2,42
|760.973
|% -2,42
|
|KRGYO
|5,00
|23.161.010
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,02
|636.583.094
|% 2,02
|
|PGSUS
|48,74
|167.423.765
|% 9,97
|
|RTALB
|57,00
|165.202.820
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,10
|136.307.422
|% 5,71
|
|ODAS
|2,35
|133.755.763
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,02
|636.583.094
|% 2,02
|
|ODAS
|2,35
|133.755.763
|% 4,44
|
|CEMAS
|1,61
|60.110.198
|% 1,26
|
|HALKB
|5,08
|127.530.881
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,50
|34.232.288
|% 3,45
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2384
|7,2466
|% -1,24
|
|Euro
|8,5290
|8,5411
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,4426
|9,4900
|% -1,27
|
|Frank
|7,8781
|7,9256
|% -1,29
|
|Riyal
|1,9227
|1,9324
|% -1,44
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,03
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-119,32
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-57,72
|
|Çeyrek
|747
|764
|-28,86
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|