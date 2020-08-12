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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

12.08.2020 12:18
GÜNCEL HABERLER



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868301


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BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,85 17.853.709 % 10,00  
KSTUR 81,40 126.984 % 10,00  
YONGA 28,82 71.214 % 10,00  
LINK 29,32 8.003.277 % 9,98  
TKURU 55,40 780.863 % 9,92  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 7,2935 7,3019 % 1,35  
Euro 8,5768 8,5898 % 1,26  
Sterlin 9,5167 9,5644 % 1,55  
Frank 7,9535 8,0015 % 1,63  
Riyal 1,9446 1,9544 % 1,54  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 17,70  
Altın Gr. 454 454 10,96  
Cumhuriyet 3.020 3.066 2,00  
Tam 3.003 3.080 -2,99  
Yarım 1.451 1.490 -1,44  
Çeyrek 728 745 -0,72  
Gümüş.Ons 25,54 25,60 0,76  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,23  
B. Petrol 44,98 44,98 0,48  
Seans Raporu 12:11
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