***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.08.2020 12:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868301
BIST
12:111.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:117,3019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0973
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:118,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1071
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:11453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 10,54
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:11
|FADE
|3,85
|17.853.709
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.003.277
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|780.863
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.789.970
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|MEGAP
|3,44
|354.064
|% -7,03
|
|THYAO
|11,81
|1.317.495.803
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,04
|604.921.168
|% -1,45
|
|GARAN
|7,03
|551.359.864
|% -0,28
|
|ASELS
|17,75
|523.485.744
|% -1,93
|
|PGSUS
|51,70
|501.148.044
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,04
|604.921.168
|% -1,45
|
|ODAS
|2,43
|341.039.184
|% 2,53
|
|THYAO
|11,81
|1.317.495.803
|% 1,72
|
|GARAN
|7,03
|551.359.864
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,14
|165.221.332
|% -0,47
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2935
|7,3019
|% 1,35
|
|Euro
|8,5768
|8,5898
|% 1,26
|
|Sterlin
|9,5167
|9,5644
|% 1,55
|
|Frank
|7,9535
|8,0015
|% 1,63
|
|Riyal
|1,9446
|1,9544
|% 1,54
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|17,70
|
|Altın Gr.
|454
|454
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|2,00
|
|Tam
|3.003
|3.080
|-2,99
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-1,44
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,60
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,23
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|0,48
|
Seans Raporu
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