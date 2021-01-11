***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.01.2021 10:01
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899438
BIST
11:171.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:177,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0728
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:179,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:17444,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,97
|Açılış
|: 444,09
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KONYA
|1.324,40
|41.680.196
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|51.574.287
|% 9,99
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|714.797.878
|% 1,18
|
|TCELL
|17,18
|506.780.611
|% 1,96
|
|KOZAL
|118,10
|477.967.132
|% -0,76
|
|PETKM
|5,33
|427.058.050
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|401.621.432
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|714.797.878
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,65
|401.621.432
|% 2,48
|
|PETKM
|5,33
|427.058.050
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,69
|208.091.052
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,44
|205.166.812
|% 1,47
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4460
|% 0,99
|
|Euro
|9,0721
|9,0820
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,0278
|10,0781
|% 0,57
|
|Frank
|8,3617
|8,4121
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9797
|1,9896
|% 1,04
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
|