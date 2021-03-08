***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 10:39
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915793
BIST
10:451.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.553
En Düşük
1.546
10:457,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0379
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
10:459,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
10:45412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TRILC
|12,10
|36.627
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.861.896
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.305.763
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|SONME
|81,40
|656.678
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|DAGHL
|15,61
|1.743.427
|% -3,64
|
|KOZAL
|132,90
|443.295.930
|% 3,10
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|GARAN
|9,26
|252.613.515
|% 0,11
|
|THYAO
|14,71
|217.220.409
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|CEMAS
|1,60
|56.735.174
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|107.334.645
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,40
|43.673.997
|% -0,71
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5650
|7,5699
|% 0,50
|
|Euro
|8,9952
|9,0021
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4074
|10,4596
|% 0,09
|
|Frank
|8,0711
|8,1197
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% 0,35
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|1,23
|
|Altın Gr.
|413
|413
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|1,20
|