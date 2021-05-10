***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 16:03
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935712
BIST
17:221.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 20,64
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:228,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0249
|Açılış
|: 68,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 68,2800
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2210,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:227,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,07
|Açılış
|: 7,34
|
|Önceki Kapanış
|: 7,27
|
7,41
En Düşük
7,26
BIST En Aktif Hisseler17:20
|INVEO
|132,00
|106.673.025
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.780.225
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.626.468
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.196.063
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,66
|113.444.628
|% -5,84
|
|BIOEN
|17,00
|126.271.716
|% -5,66
|
|GARAN
|7,85
|1.474.532.574
|% 1,68
|
|PETKM
|6,62
|1.030.638.158
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|850.046.827
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|829.049.404
|% 2,83
|
|KOZAL
|130,30
|786.300.739
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,16
|437.673.861
|% 1,41
|
|GARAN
|7,85
|1.474.532.574
|% 1,68
|
|PETKM
|6,62
|1.030.638.158
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,87
|235.531.259
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,72
|829.049.404
|% 2,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2551
|8,2576
|% 0,29
|
|Euro
|10,0239
|10,0516
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6358
|11,6942
|% 1,35
|
|Frank
|9,1419
|9,1970
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1946
|2,2056
|% 0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,22
|
Seans Raporu
17:20
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17:34ERBOS
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17:33XU030
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17:33XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 15, 261.00 milyon TL de
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17:33MEGAP
Yüzde 5.80 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 232 adet işlem
-
17:33MEGAP
Yüzde 5.80 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 232 adet işlem