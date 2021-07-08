***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2021 09:04
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948217
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,7014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7040
En Düşük
8,6701
18:0510,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0299
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2939
En Düşük
10,2314
18:05502,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,44
|Açılış
|: 502,32
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|MPARK
|22,80
|8.122.373
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|MPARK
|22,80
|8.122.373
|% 0,00
|
|MEDTR
|31,64
|17.573.163
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6979
|8,7014
|% 0,19
|
|Euro
|10,2762
|10,2804
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9296
|11,9894
|% -0,19
|
|Frank
|9,3518
|9,4081
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,98
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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