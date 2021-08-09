***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 15:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955971
BIST
16:351.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:358,6297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:3510,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:35483,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,87
|Açılış
|: 483,66
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BRYAT
|346,60
|100.235.108
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.829.580
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.505.879
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.533.144
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.497.635
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|97.894.964
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.958.140
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|49.013.670
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,65
|27.656.516
|% -8,21
|
|DNISI
|12,17
|16.830.793
|% -7,45
|
|GARAN
|9,15
|1.106.686.170
|% -0,87
|
|SISE
|8,24
|1.043.389.007
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,99
|662.164.105
|% -0,12
|
|GENIL
|14,30
|573.829.580
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|545.101.678
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|400.628.593
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|465.590.114
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|1.043.389.007
|% 3,00
|
|GARAN
|9,15
|1.106.686.170
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,99
|662.164.105
|% -0,12
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6265
|8,6297
|% 0,16
|
|Euro
|10,1613
|10,1676
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% 0,17
|
|Frank
|9,3778
|9,4343
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,37
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-26,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-28,45
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,76
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-1,90
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:51AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 258, 584 adet işlem
-
16:50EGGUB
Yüzde 6.57 oranında artışla 189.90 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 465 adet işlem
-
16:49VBTYZ
Yüzde 9.41 oranında artışla 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 380 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 629.00 milyon TL de
-
16:48ESCOM
Yüzde 6.91 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 033 adet işlem