***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2021 09:42
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962480
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1130
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1305
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,26
|Açılış
|: 487,91
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4620
|% 1,35
|
|Euro
|10,0121
|10,0226
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,6179
|11,6762
|% 1,26
|
|Frank
|9,1404
|9,1955
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
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17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
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17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem