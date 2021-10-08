***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2021 13:59
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968613
BIST
15:171.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:178,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:1710,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0244
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:17505,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,25
|Açılış
|: 505,91
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MAALT
|179,30
|24.504.401
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|AYCES
|54,95
|3.443.923
|% 9,90
|
|SEYKM
|14,58
|2.471.587
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.147.333
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|188.283.660
|% -9,01
|
|THYAO
|14,18
|660.718.911
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.941.336
|% -0,80
|
|SASA
|27,50
|631.889.123
|% 2,92
|
|ASELS
|15,47
|560.945.347
|% -0,26
|
|GARAN
|9,38
|544.232.431
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,79
|355.973.324
|% 0,56
|
|PETKM
|6,18
|650.941.336
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.908.475
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.455.360
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.738.505
|% 0,69
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8952
|8,9005
|% 0,29
|
|Euro
|10,2941
|10,2997
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,1121
|12,1729
|% 0,60
|
|Frank
|9,5723
|9,6300
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3701
|2,3820
|% 0,51
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:17
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15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
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15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
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15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227