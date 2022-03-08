***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 15:29
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008274
BIST
16:392.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 25,00
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:3914,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1573
|Açılış
|: 14,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:3915,8964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2504
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:39941,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 18,78
|Açılış
|: 941,42
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KOZAA
|25,52
|397.927.991
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.780.648
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.831.174
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.904.903
|% 9,92
|
|KRTEK
|10,99
|15.663.512
|% -7,02
|
|SANEL
|7,65
|4.742.156
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|40.795.558
|% -6,08
|
|GWIND
|6,19
|72.883.791
|% -5,64
|
|PAPIL
|17,90
|3.390.409
|% -4,99
|
|KRDMD
|14,81
|5.059.541.941
|% 2,49
|
|THYAO
|25,82
|4.203.737.941
|% -0,31
|
|EREGL
|34,78
|2.227.398.296
|% 0,58
|
|ASELS
|26,16
|2.029.004.046
|% 7,65
|
|GARAN
|11,74
|1.750.042.536
|% -0,09
|
|KRDMD
|14,81
|5.059.541.941
|% 2,49
|
|YKBNK
|3,64
|836.886.324
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|435.470.185
|% 1,43
|
|ODAS
|1,40
|232.491.060
|% 3,70
|
|THYAO
|25,82
|4.203.737.941
|% -0,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5138
|14,5269
|% 1,08
|
|Euro
|15,8430
|15,8751
|% 1,46
|
|Sterlin
|18,9645
|19,0596
|% 0,97
|
|Frank
|15,5764
|15,6702
|% 0,73
|
|Riyal
|3,8608
|3,8802
|% 1,11
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|15,31
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,82
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.206
|6.363
|205,53
|
|Yarım
|3.000
|3.078
|99,42
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|49,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,65
|