***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 12:31
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017873
BIST
15:112.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,52
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:1114,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0208
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:1116,0381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:11917,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,79
|Açılış
|: 917,74
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,09
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.478.702
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.246.459
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.206.248
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.918.746
|% -6,00
|
|ULUSE
|161,00
|24.347.919
|% -4,17
|
|PSDTC
|29,26
|14.947.347
|% -4,13
|
|GARAN
|13,18
|4.140.708.345
|% 4,52
|
|THYAO
|35,32
|2.012.780.468
|% -0,84
|
|KARSN
|6,01
|1.366.497.298
|% 5,25
|
|AKBNK
|8,31
|1.355.851.082
|% 3,36
|
|ASELS
|26,54
|1.266.732.660
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,62
|1.103.454.686
|% 2,34
|
|GARAN
|13,18
|4.140.708.345
|% 4,52
|
|ODAS
|2,18
|641.302.849
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,55
|1.180.687.022
|% 3,64
|
|KARSN
|6,01
|1.366.497.298
|% 5,25
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7499
|14,7578
|% 0,14
|
|Euro
|16,0235
|16,0381
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1635
|19,2596
|% -0,20
|
|Frank
|15,7119
|15,8066
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|4,01
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|0,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,03
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,65
|
Seans Raporu
15:11
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15:24AFYON
Yüzde 4.74 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 139, 316 adet işlem
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15:23XU100
Endeks 2, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 30, 390.00 milyon TL de
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15:23NTHOL
Yüzde 6.02 oranında artışla 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 257 adet işlem
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15:22YYAPI
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 064, 640 adet işlem
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15:19KLSYN
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 687, 387 adet işlem