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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.06.2022 13:46
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035692


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,61 26.276.807 % 9,66  
FONET 12,10 46.277.709 % 9,40  
ULUUN 22,44 306.482.387 % 8,93  
TMSN 31,28 269.033.041 % 8,09  
TUKAS 12,86 157.811.277 % 7,44  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 17,1600 17,1683 % 2,47  
Euro 18,4471 18,4872 % 2,86  
Sterlin 21,4652 21,5729 % 2,08  
Frank 17,4981 17,6035 % 1,99  
Riyal 4,5618 4,5847 % 2,44  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -3,88  
Altın Gr. 1.019 1.019 21,32  
Cumhuriyet 6.797 6.900 148,00  
Tam 6.771 6.941 156,75  
Yarım 3.272 3.358 75,83  
Çeyrek 1.641 1.679 37,91  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 -0,28  
Gümüş Gr. 12,09 12,11 0,12  
B. Petrol 122 122 1,16  
Seans Raporu 14:07
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