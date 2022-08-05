***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 16:23
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052358
BIST
16:212.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,42
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
16:2117,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0556
|Açılış
|: 17,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
16:2118,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1052
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
16:211.021,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -10,41
|Açılış
|: 1.021,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler16:19
|CANTE
|70,40
|86.022.828
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.578.109
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.239.815
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|35.073.805
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|111.335.256
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|14.208.057
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,65
|811.236.011
|% -7,38
|
|INTEM
|94,15
|29.935.449
|% -6,78
|
|KZBGY
|43,50
|32.259.367
|% -6,61
|
|THYAO
|56,55
|3.622.046.495
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,53
|1.604.438.313
|% 9,29
|
|TSKB
|3,27
|1.450.340.560
|% 5,14
|
|SISE
|23,40
|1.404.127.649
|% -1,52
|
|SASA
|49,58
|1.214.368.296
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,53
|1.604.438.313
|% 9,29
|
|TSKB
|3,27
|1.450.340.560
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,21
|640.605.282
|% 9,95
|
|ODAS
|4,26
|978.397.813
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,12
|1.091.576.116
|% 1,19
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9612
|17,9723
|% 0,35
|
|Euro
|18,2415
|18,2544
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,5202
|21,6282
|% -0,91
|
|Frank
|18,5855
|18,6974
|% -0,52
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-17,68
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.811
|6.914
|-63,00
|
|Tam
|6.843
|6.904
|-86,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,18
|93,18
|-0,94
|