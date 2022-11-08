***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEksik olan sayfalar için tekrar yükleme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077844BIST