***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 12:31
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2024 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269843
BIST
'
14:189.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,62
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1832,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0747
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1834,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1608
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:182.414,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.414,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ODINE
|75,35
|416.023.812
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.794.458
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.220.038
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.860.200
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.266.351
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,96
|1.047.417.853
|% -9,86
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.467,00
|214.346.136
|% -4,99
|
|THYAO
|309,75
|7.142.617.371
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,94
|3.842.336.039
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,58
|2.574.141.840
|% 1,26
|
|TUPRS
|180,30
|2.468.852.742
|% 0,33
|
|EREGL
|41,98
|2.300.007.025
|% 1,45
|
|ISCTR
|12,94
|3.842.336.039
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,83
|771.826.642
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,63
|2.187.321.561
|% 5,95
|
|PEKGY
|8,96
|1.047.417.853
|% -9,86
|
|EKGYO
|10,30
|1.144.403.338
|% 4,25
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0842
|32,0903
|% 0,23
|
|Euro
|34,9062
|34,9331
|% 0,52
|
|Sterlin
|40,5872
|40,7906
|% 0,64
|
|Frank
|35,4736
|35,6515
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,71
|944,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,77
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,44
|90,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,46
|2.341,01
|% 0,66
|