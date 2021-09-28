***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2021 11:44
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 4260000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 1140000 TRY 19
Emmes ApS 600000 TRY 10
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965477
BIST
13:101.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
13:108,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
8,8890
En Düşük
8,8095
13:1010,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,3713
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4230
|
10,4021
En Düşük
10,2978
13:10496,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:10
|ERSU
|4,62
|30.654.986
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.272.036
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.564.293
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.971.120
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|288.949
|% 9,95
|
|KLNMA
|21,30
|213.263
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.357.843
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.488.470
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|426.214
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,18
|86.198.805
|% -9,24
|
|THYAO
|13,69
|644.365.812
|% 1,18
|
|GARAN
|8,88
|562.073.957
|% -0,45
|
|TUPRS
|112,60
|444.782.775
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,28
|277.181.889
|% -1,41
|
|PETKM
|6,35
|221.421.996
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,34
|207.771.316
|% -0,85
|
|GARAN
|8,88
|562.073.957
|% -0,45
|
|ODAS
|1,36
|66.651.603
|% 1,49
|
|THYAO
|13,69
|644.365.812
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,28
|277.181.889
|% -1,41
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8818
|8,8871
|% 0,79
|
|Euro
|10,3784
|10,3838
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,0715
|12,1321
|% 0,25
|
|Frank
|9,5289
|9,5863
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3598
|2,3717
|% 0,70
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-10,33
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-15,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|-14,06
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-6,80
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,69
|