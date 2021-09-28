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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 11:44



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 6000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 4260000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 1140000 TRY 19
Emmes ApS 600000 TRY 10
TOPLAM 6000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965477


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BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 4,62 30.654.986 % 10,00  
YEOTK 88,55 25.272.036 % 10,00  
ORCAY 19,05 3.564.293 % 9,99  
INVEO 114,60 2.971.120 % 9,98  
BRMEN 2,32 288.949 % 9,95  
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Dolar 8,8818 8,8871 % 0,79  
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Sterlin 12,0715 12,1321 % 0,25  
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Riyal 2,3598 2,3717 % 0,70  
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Altın Ons 1.740 1.740 -10,33  
Altın Gr. 496 496 0,07  
Cumhuriyet 3.285 3.335 -15,00  
Tam 3.270 3.353 -14,06  
Yarım 1.581 1.622 -6,80  
Çeyrek 793 811 -3,40  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 -0,29  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,05  
B. Petrol 79,41 79,41 0,69  
Seans Raporu 13:10
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