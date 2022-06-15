***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2022 12:23
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Haydar Acun Portföy Yöneticisi
Seray Yazıcılaroğlu Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Haydar Acun Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201371_ 303883
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037404
BIST
13:412.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,15
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:4117,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0254
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:4118,1438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1347
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:411.014,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.014,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TETMT
|243,40
|9.004.383
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.607
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|RTALB
|16,10
|97.260.265
|% 8,86
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|TSGYO
|4,45
|3.503.227
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.540.575
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|FONET
|14,97
|196.156.661
|% -5,13
|
|ISGYO
|12,24
|188.701.814
|% -4,90
|
|THYAO
|46,74
|1.472.349.888
|% -0,26
|
|EREGL
|30,26
|980.784.140
|% -0,53
|
|SISE
|21,94
|850.232.979
|% 0,00
|
|SASA
|44,54
|801.849.834
|% -0,04
|
|HEKTS
|32,60
|463.120.687
|% 3,36
|
|MARTI
|1,51
|289.824.948
|% 7,86
|
|TSKB
|2,15
|223.942.760
|% -2,27
|
|ISCTR
|4,67
|363.410.592
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|341.248.143
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|239.719.505
|% 0,25
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2823
|17,2900
|% 0,15
|
|Euro
|18,1245
|18,1438
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,8487
|20,9532
|% 0,92
|
|Frank
|17,2499
|17,3538
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5925
|4,6156
|% 0,07
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,19
|