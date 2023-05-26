***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHaydar Acun Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201371_ 303883Necip Murat Türkeli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202293_ 309575Cihan Ölmez Müfettiş SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 203291_302906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154047BIST